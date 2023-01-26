أحلام الموهوب عبد الرحمن علوي.. من «كابيتانو مصر» لريال مدريد

سلطت حلقة اليوم من برنامج «كابيتانو مصر»، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب الكروية، الضوء على أحد موهوبي البرنامج عبد الرحمن محمد علوي.

تمرين على الرملة

وقال عبد الرحمن علوي، المشارك في كابيتانو مصر: «أنا من إسكندرية وبحب أتمرن على البحر، واتمشى بالكرة على الرملة، بالعب فيتنس وباروح الجيم علشان يبقى عندى قوة بدنية، وساعات بانزل اتمرن على الرملة طول اليوم وبنسى نفسي من الصبح، ونفسي احترف برة والعب فى ريال مدريد، نفسي أفوز في كابيتانو مصر وأحقق حلمي».

بثًا مباشرًا لحلقات برنامج كابيتانو مصر

وتقدم قناة ON بثًا مباشرًا لحلقات برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة.

تذاع حلقات برنامج كابيتانو مصر، الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة ON.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج «كابيتانو مصر»، والذي يعد أكبر برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.