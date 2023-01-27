مبادرة «أوقاف قنا» تجوب القرى لتيسير الزواج على الشباب والفتيات

واصل مسؤولو مديرية الأوقاف في محافظة قنا، دعوة العائلات في المحافظة لعدم المغالاة في تكاليف الزواج لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، انطلاقا من الدعوة لأعمال الخير والعمل بالسنة الحسنة وابتغاء مرضاة الله عز وجل من أجل التيسير على الشباب في نفقات الزواج دون التمييز بين الغني والفقير.

منسق مبادرة تيسير الزواج تجوب قنا

وقال فضيلة الشيخ، سيد طنطاوي محقق قانوني بمديرية أوقاف قنا، ومنسق مبادرة عدم المغالاة في تكاليف الزواج، لـ«الوطن» إنه بناء توجيهات وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، ووكيل وزارة الأوقاف في قنا، تم إطلاق المبادرة تحت عنوان «تيسير الزواج بين الشباب» بين العائلات في مركز دشنا وباقي مراكز المحافظة.

وأضاف طنطاوي: «ندعو جميع العائلات إلى تبني المبادرة، لأنها سنة حسنة لكل من عمل بها أجر ولكل من دعا إليها أجر وهي ابتغاء مرضاة وجهه الله وللتخفيف على الناس حتى لا تكون هناك فرق بين غني وفقير».

وأكد منسق عام المبادرة والراعي لها، أنه قام بعمل عدد من الجولات داخل قرى مركز دشنا لتفعيل المبادرة حيث لاقت قبولا من جميع العائلات بدشنا، مشيرًا إلى أن كبار العائلات يقومون بالتواصل معه ودعوته لتفعيل المبادرة بقراهم، حيث تعمل المبادرة على الترابط بين أفراد المجتمع القنائي من خلال تحقيق عوامل الأمن والأمان والاستقرار بين جميع أبناء العائلات في الصعيد، مما يساهم في إعلاء قيم التكافل والتراحم والتعاون في وطننا الحبيب مصر.

ندوات حول تيسير الزواج

وأوضح الشيخ علي جبر وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة قنا أن مبادرة تيسير الزواج تبنتها المديرية وقامت بحملات بعقد ندوات في مضايف العائلات في قرى فتوى والسمطا بمركز دشنا، لتبني الفكرة لمواجهة المغالاة في إتمام الزواج.

وتابع أن التيسير في الزواج يحدث بركة بين أفراد المجتمع، لذلك يطالب العائلات بالبعد عن العادات والتقاليد المكلفة في زواج الأبناء من الشباب والفتيات.