رضا عبد العال للمشاركين بـ«كابيتانو مصر»: أنتم أمل مصر

وجه الكابتن رضا عبد العال لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، مجموعة من النصائح لناشئي برنامج كابيتانو مصر، وقال لهم، «أنتم أمل مصر إن شاء الله، سيبكم مننا والعبوا لعبكم وشخصيتكم، وما تفكروش في أي حاجة، ونفذ أول تفكير يجيلك لك بدون تردد، بلاش رهبة، العب بشخصيتك والكلام اللي قاله الكابتن أبو الدهب نفذه في الملعب، تكسب أي حد».

الكابتن محمود أبو الدهب

وقبل مباراة اليوم، وجه الكابتن محمود أبو الدهب نصائحه للاعبي فريق «محمود الجوهري» قائلًا: «الحمد لله ربنا كرمنا بتصدر البطولة، كسبنا ماتشين وهنلاعب ناس جديدة النهاردة.. نبدأ من تحت ونفتح الخطوط على الجانب، وإن شاء الله نفوز للماتش الثالث».

فيما أضاف طارق السيد، «أنتم فنيا أحسن فريق في البطولة، بس للأسف نتائجكم وحشة فيه فرصة.. الاستلام الكويس مطلوب والتسليم وإن شاء الله نكسب».

كابيتانو مصر

وتقدم قناة «ON» بثًا مباشرًا للحلقة الجديدة من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة، ويتم إذاعتها الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة القناة.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برنامج «كابيتانو مصر»، الذي يعد أكبر برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.