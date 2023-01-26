رضا عبد العال يشيد بـ طارق السيد في «كابيتانو مصر»: مكتشف فتوح وزيزو

عرضت اليوم الخميس، حلقة جديدة من حلقات برنامج كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب في كرة القدم، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

صاحب الفضل فى تواجد أحمد سيد زيزو

وأشاد رضا عبد العال، نجم الحلقة، بالكابتن طارق السيد، مؤكدا أن الأخير صاحب عين ثاقبة، ونجح في اكتشاف عدد كبير من النجوم، منهم أحمد فتوح، وكان صاحب الفضل في تواجد أحمد سيد زيزو في الزمالك.

وقال رضا عبد العال: «أنتم أمل مصر، سيبكم مننا والعبوا لعبكم وقدموا شخصيتكم، ما تفكروش في أي حاجة غير تنفيذ أول قرار تاخدوه، ما تخافوش من حد، والكلام اللى قاله المدرب نفذوه في الملعب تكسبوا أي حد».

كابيتانو مصر

وتقدم قناة «ON» بثًا مباشرًا للحلقة الجديدة من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة، ويتم إذاعتها الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة القناة.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برنامج «كابيتانو مصر»، الذي يعد أكبر برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.