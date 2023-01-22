5 أماكن أثرية بالشرقية أسعارها تبدأ من 5 جنيهات.. فسحة على «قد الإيد»

أوشكت إجازة نصف العام الدراسى على البدء، وهي فرصة مميزة ينتظرها الجميع للخروج والاستماع بالجو الشتوي وقضاء وقت ممتع ومختلف، بعيدًا عن أجواء الدراسة وإرهاق الامتحانات، وترصد «الوطن» في التقرير التالي، أبرز الأماكن التي تستقبل الزوار في محافظة الشرقية خلال إجازة نصف العام، ضمن سلسلة فسحة على «قد الإيد».

متحف الشرقية

يعد متحف الشرقية، من أكثر الأماكن السياحية والأثرية التى يمكن قضاء وقت ممتع بها خلال الإجازة، ويقع في منطقة «تل بسطة» الأثرية بالزقازيق، ويضم مجموعة من القطع الأثرية التي تعكس تاريخ محافظة الشرقية عبر العصور، وسعر تذكرة الدخول 10 جنيهات للفرد، و5 جنيهات للطالب، ويستقبل الزوار من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساءً، وفقًا للموقع الرسمي لوزارة السياحة والآثار.

منطقة تانيس

بينما منطقة تانيس الأثرية، المعروفة باسم منطقة صان الحجر، هي إحدى قرى مدينة الحسينية بمركز فاقوس، تضم المنطقة عددًا من المقابر أهمها مقبرة «أوسركون الثانى»، فضلًا عن بقايا معبد كبير للإله آمون يشبه في تخطيطه معابد الدولة الحديثة، وسعر تذكرة الدخول 10 جنيهات للفرد، بينما 5 جنيهات للطالب.

تل بسطة

منطقة أثار «تل بسطة»، تعد مركزًا دينيًا مهًما وضخمًا خلال عصور الفراعنة، وتجلى ذلك فيما وصفه المؤرخ الإغريقى هيرودوت عن الاحتفال بالعيد الرئيسي للإلهة «باستت»، بأنه كان يحضره أكثر من 70 ألف شخص من شتى ربوع مصر، وهذا يدل على الأهمية الدينية والتاريخية لـ«تل بسطة»، وسعر تذكرة الدخول 10 جنيهات للفرد و5 جنيهات للطالب.

تل فرعون

تل فرعون، في مدينة الحسينية، وحتى الآن لا زال هناك منطقة بالمركز تحمل اسم تل فرعون وعزبه التل، وهي منطقة أثرية تندرج تحت منطقه آثار صان الحجر، عناصرها السكنية مقابر ومعبد واحد ففي المدينة السكنية تم الكشف عن مجموعات عديدة من أساسات اللبن لوحدات سكنية ومناطق صناعية يرجع تاريخها إلى العصور المصرية القديمة واليونانية الرومانية.

اكتشاف آثار فرعونية في قرية الصوة

تم اكتشاف الآثار الفرعونية في منطقة الصوة، ومن هنا ظهرت الأهمية الأثرية للقرية، وتميز مكانتها فى محافظة الشرقية ، كما تم العثور على كميات كثيرة من الآثار التي تتمثل فى التوابيت الحجرية، الخشبية، الفخارية التمائم، موائد القرابين، التماثيل الخشبية الصغيرة، العملة وبقايا أوراق البردى، لذلك فان المنطقة من المناطق الأثريـة المهمة لدارسي علم المصريات.