المتسابق بيمن كامل يلقى استحسان لجنة تحكيم «الدوم» بأغنية شعبية

قدم المتسابق بيمن كامل زكريا، من محافظ الجيزة، فقرة غنائية شعبية، أمام لجنة تحكيم برنامج الدوم، الذي انطلقت خامس حلقات موسمه الثاني، على قناة dmc الفضائية.

ولاقى غناء بيمن كامل زكريا، استحسان لجنة التحكيم، خصوصا الدكتور محمد أبو الخير، أستاذ الموسيقى والغناء، وسأله عن معنى اسمه فأخبره أن معناه «الراعي».

وتشكلت لجنة اختيار المتسابقين، من الدكتور محمد أبو الخير، أستاذ الموسيقى والغناء، والإعلامي شادي شاش، وأحمد مبارك مدرب التمثيل، لتقيم عشرات المواهب على مدى الحلقة، ما بين تمثيل وغناء، وتقديم تليفزيوني.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب

برنامج «الدوم» تطلقه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض على شاشة dmc، في تمام الساعة الحادية عشر مساء الخميس والجمعة من كل أسبوع.

البرنامج بكل المحافظات

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، حيث يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.