صافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق أوكرانية

أشارت قناة «العربية» الإخبارية، إلى دوى صافرات الإنذار في معظم مناطق أوكرانيا، دون أن تذكر القناة، مزيدا من التفاصيل.

وفي وقت سابق، قتل شخصان وأصيب شخص واحد على الأقل في قصف مدفعي روسي على قرية «أوشيريتين» بـ«مقاطعة دونيتسك» التي اعلنت «موسكو» في 2022، ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية» على إثر استفتاء.

وقالرئيس الإدارة العسكرية الإقليمية الاوكرانية في «دونيتسك» بافلو كيريلينكو، إن القوات الروسية، قصفت «أوشيريتين»بالمدفعية، مشيرا عبر «تليجرام»، إلى تدمير ما لا يقل عن 3 منازل خاصة.

وفي وقت سابق، قالت نائبة السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينج، إن«البنتاجون» ليس لديه فائض من دبابات «أبرامز إم 1 إيه 2» القتالية لتزويد أوكرانيا،

وأضافت سينج، في مؤتمر صحفي، أن نقص الفائض، السبب في أن الأمر سيستغرق شهورا لوصول الدبابات إلى أوكرانيا.