انفجار ماسورة مياه بحي العجمي في الإسكندرية 

انفجرت ماسورة خط مياه رئيسية أمام محطة مياه الدخيلة في الإسكندرية، تسببت في غرق الشارع الرئيسي أمام مقابر الدخيلة، بالإضافة إلى وجود تجمعات للمياه بالقرب من ميناء الإسكندرية، الأمر الذي تسبب في تعطل الحركة المرورية.

انفجار خط مياه بالإسكندرية

وتلقت غرفة عمليات حي العجمي، برئاسة حامد متولي، سكرتير عام الحي، إخطارًا من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، يفيد بورود بلاغات من الأهالي بغرق شوارع الدخيلة، بنطاق حي العجمي مما أدى إلى تراكم وتجمعات مياه الأمطار.

وكشف مسؤولو حي العجمي، أنهم فور تلقيهم من خلال غرفة عمليات الحي، بلاغًا يفيد بانفجار ماسورة مياه بمنطقة الدخيلة، فتم الدفع بكافة الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وجرى إخطار شركة مياه الشرب لبدء عملية إصلاح الخط وشركة الصرف الصحي للتعامل ورفع تجمعات المياه.

انفجار خط المياه تسبب في توقف الحركة المرورية

ويشار إلى أن انفجار خط المياه تسبب في تجمعات المياه وتوقف وتعطل الحركة المرورية للقادمين إلى منطقة الهانوفيل والبيطاش، الأمر الذي دفع قائدي السيارات بتغيير خط السير واتخاذ طرق بديلة من الشوارع الداخلية لتخطى المياه التي غطت الشارع وتسببت في توقف الحركة المرورية.