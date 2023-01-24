ارتفاع درجات الحرارة العظمى في مدن جنوب سيناء وقمم الجبال تحت الصفر

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لـ«الوطن»، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم مدن المحافظة، اليوم الثلاثاء، حيث تصل خلال فترات النهار إلى 25 مئوية، مشيراً إلى أن مدينة طابا تعرضت لشبورة صباح اليوم لكنها لم تعق الرؤية.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى في شرم الشيخ صباح اليوم 25 مئوية، ونسبة الرطوبة 55%، وسرعة الرياح 10 كيلو مترات في الساعة، وهي رياح شمالية وشمالية غربية خفيفة لا تؤثر على حركة الرحلات البحرية.

جبل سانت كاترين 3 تحت الصفر

ويشهد طقس مدينة سانت كاترين تحسنا كبيرا منذ بداية الأسبوع الجاري، حيث ترتفع درجات الحرارة طوال فترات النهار، وفقا لتصريحات اللواء طلعت العناني مساعد رئيس المدينة، والذي أشار إلى أن سانت كاترين سجلت 4 درجات صباح اليوم وتصل إلى 17 مئوية في الواحدة ظهرا، لتعود إلى الانخفاض مع مغيب الشمس.

وتابع، بأن قمة جبل سانت كاترين سجلت درجة حرارة 3 تحت الصفر، وجبل موسى 1 تحت الصفر، لافتا إلى أن الطقس بشكل عام معتدل بالمدينة طوال اليوم.

شبورة علي طابا

وسجلت مدينة طابا الواقعة على نهاية خليج العقبة 14 درجة مئوية، وتصل خلال فترات النهار إلى 25، مع تكون شبورة خفيفة على معظم الأنحاء، كما ارتفعت نسبة الرطوبة لتصل إلى 69% والرياح شمالية خفيفة.

وسجلت مدينة نويبع 14 درجة، ورأس سدر 13 درجة، وطور سيناء 14 درجة.