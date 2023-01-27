مصرع عامل بعدة طعنات داخل منزله في بني سويف

لقي عامل مصرعه، صباح اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته بعدة طعنات في منطقة البطن والصدر بإحدى القرى التابعة لمركز بني سويف، وجرى نقل جثته إلى مشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، فيما تكثف مباحث مركز بني سويف جهودها لكشف ملابسات الحادث.

بلاغ بالعثور على جثة عامل

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، يفيد العثور على جثة عامل وبه عدة طعنات داخل منزله بقرية ابشنا دائرة مركز بني سويف.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحثي لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجاني، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

فريق بحثي لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة

وشكل مدير مباحث المديرية، فريقًا بحثيًا بإشرافه، يضم رئيس مباحث مركز شرطة بني سويف وضباط القسم، لكشف ملابسات الحادث وإلقاء القبض على الجاني.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن المتوفي يدعى «عبدالمجيد.ق.ع» 45 عامًا، عامل، مصابًا بعدة طعنات نافذة بالجسم، وأن هناك إدعاء بأن زوجته وراء الحادث وجاري التحقيق في الواقعة.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، جثة العامل إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن.