مقتل صاحب محل ملابس في مشاجرة بالدقهلية.. «بيدافع عن عامل لديه»

لقي صاحب محل ملابس جاهزة بمدينة منية النصر بالدقهلية، مصرعه بطعنة نافذة على يد عاطل عندما تدخل لإنقاذ عامل لديه في محل بيع ملابس جاهزة خلال مشاجرة مع المتهم، وجرى نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة والبحث عن المتهم المتورط في ارتكاب الواقعة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة لمأمور مركز شرطة منية النصر بوقوع مشاجرة بالمركز ونقل شاب لمستشفى منية النصر المركزي جثة هامدة متأثرا بجروح طعنيه.

مقتل صاحب محل ملابس جاهزة في مشاجرة

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر لمكان البلاغ وبالفحص تبين أن المجني عليه يدعى «محمد.ع. ال » 23 سنة، صاحب محل ملابس جاهزة في مدينة منية النصر، وشاهد عامل لديه في المحل يتشاجر مع شخص يدعي «شريف.ع. ه» 27 سنة، فتدخل لإنقاذ العامل، إلا أن المتهم بادره بتسديد عدة ضربات له من سلاح أبيض بحوزته، مما تسبب في إصابته في الكتف والقدم، وفر هاربا.

هروب المتهم وتحرير محضر

جرى نقل الجثمان للمستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة، فيما تكثف الشرطة جهودها للبحث عن المتهم.

ومن جانبه قال جمال رمضان مأمون، المحام بالنقض لـ«الوطن»، إن قانون العقوبات المصري في مواده من 230 إلى 236 حدد درجات القتل، بداية من القتل العمد وصولا إلى ضرب أفضى إلى موت، وبحسب تحقيقات النيابة العامة في القضية يتم تكييف المادة التي يعاقب بها المتهم، وتصل إلى الإعدام في حالة القتل العمد، وإذا خلت أوراق القضية من نية القتل عند المتهم وقت ارتكاب الواقعة تكون العقوبة بالمادة 236 من قانون العقوبات وهي ضرب أفضي إلى موت.