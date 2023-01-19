تفاصيل مقتل عامل بالقليوبية.. عصابة انهت حياته لسرقته

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالقليوبية وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة، والقبض عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وتلقى مركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية، بلاغا بالعثور على جثة عامل، تبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية بدائرة المركز، على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص.

اعترافات المتهمين في واقعة القتل

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه في سرقة متعلقات المواطنين كرهاً عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء وأقروا بتعديهم على المجنى عليه وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

كما اعترف المتهمون، باستخدام سلاح ناري حال قيامهم بمحاولة سرقة متعلقات بمحل العثور، كما أرشدوا عن الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – سلاح أبيض «سنجة»، وكذا مركبة الـ«توك توك» المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.