مدير مدرسة «خليل أغا» للخط العربي: نستقبل طلاب من كل دول العالم

كشف عامر سيد عامر مدير مدرسة «خليل أغا»، للخط العربي، تفاصيل الاحتفال بالمدرسة، موضحًا أنها المدرسة الأولى من نوعها في الوطن العربي، حيث أنشئت في عصر الخديوي إسماعيل على يد كاتم أسراره خليل باشا أغا، ومن شروط التقديم للدراسة في المدرسة، الحصول على الشهادة الإعدادية بحد أدنى، حيث يخضع الطالب لاختبار، وبعد النجاح يتقدم بأوراقه وهي الشهادة الدراسية التي حصل وشهادة الميلاد، ثم تبدأ دراسة أنواع الخط العربي ومادة اللغة العربية.

وأضاف «عامر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ المدرسة كانت المد المصري للحفاظ على الخط العربي بعدما ألغيت العربية في تركيا، وبالتالي كان يجب على المصريين بقوتهم وعظمتهم الحفاظ على الخط العربي.

الدراسة في مدرسة الخط العربي

وتابع مدير مدرسة خليل أغا لتحسين الخطوط العربية، أن المدرسة أنشئت عام 1869م مكان مشيخة الأزهر حاليا، ثم جرى نقلها إلى شارع الجيش عام 1922م، وتضم أساتذة وجهابذة الخط العربي ويأتي إليها الطلاب من كل أنحاء العالم للدراسة فيها 4 سنوات للحصول على الدبلومة ثم عامين تخصص، كما أنها القوة الناعمة المصرية التي تحافظ على اللغة العربية والخط العربي.

مجلة ترصد إنجازات المدرسة

وأضاف: «أصدرنا مجلة تتحدث عن المدرسة على مدار القرن الماضي، وبذلنا جهدا كبيرا من أجل تنظيم معرض عظيم للمدرسة منذ يومين، والعالم كله حضره، وهذه المدرسة تتبع وزارة الآثار كتراث معماري مملوكي، وعندما نهتم بها ستعود للتألق، لأن العالم كله يفد إليها للمشاركة والتعلم فيها».