خبير آثار: اكتشافات سقارة مهمة للغاية.. ولم يُكتشف مثلها منذ 50 عامًا

تحدث علي أبو دشيش، خبير الآثار المصرية، عن الاكتشافات الأثرية الجديدة بمنطقة سقارة، والتي تعود إلى عصر الأسرتين الخامسة والسادسة، من الدولة القديمة.

وقال «أبو دشيش»، خلال حديثه على قناة «اكسترا نيوز»، إن منطقة سقارة منطقة مهمة جدا في الحضارة المصرية، لأنها منطقة الإله «سوكر - إله الجبانة»: «الاكتشافات التي اكتشفناها مهمة للغاية لأنها تعود إلى الدولة القديمة، واكتشفنا مقبرة للمدعو ميري والذي كان كاتما لأسرار الملك، ولدينا مقبرة ميسي، ومقبرة القاضي والكاتب فتك».

اكتشافات مهمة للغاية

وأضاف خبير الآثار المصرية: «هذه التماثيل التي استخرجناها مهمة للغاية، ولم يخرج مثلها منذ 50 عاما، ووجدنا مومياء مهمة جدا مغطاة برقائق الذهب، ومازلنا مستمرين في عملنا، ولدينا في هذه الكشوفات بعض الأواني الفخارية التي ترجع إلى الدولة القديمة والدولة الحديثة والعصر المتأخر، ومستمرون في الكشوفات».

3 تماثيل حجرية

إلى ذلك، أكد الدكتور صبري فرج مدير عام منطقة سقارة الأثرية، أنه تم الكشف في مقبرة فتك عن 3 تماثيل حجرية لصاحب المقبرة ومائدة قرابين، وتم الكشف في مقبرة ميسي عن باب وهمي غاية في الجمال عليه كتابات هيروغليفية رائعة.