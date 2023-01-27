مصرع مسن صدمته سيارة نقل ثقيل على طريق «كفر داود - السادات» بالمنوفية

لقي مسن مصرعه أسفل عجلات سيارة نقل ثقيل على طريق «كفر داود - السادات» بمحافظة المنوفية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السادات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

التحفظ على سائق السيارة

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز السادات، تبين أن المتوفى بدعى «ص. خ»، موظف بالمعاش، ويبلغ من العمر 64 عاما، ومقيم بكفر داوود، وتبين أنه توفي في حادث أثناء عبور الطريق، وتم التحفظ على سائق السيارة النقل، وتحرير محضر يحمل رقم «2812 السادات»، وجرى إخطار جهات التحقيق والتي صرحت بدفن الجثة.

إخطار بمصرع مسن

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، بمصرع مسن تحت عجلات سيارة نقل ثقيل على طريق «كفر داود - السادات»، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ونقل الجثة إلى مستشفى السادات، والتحفظ على سائق السيارة النقل، وتم إخطار جهات التحقيق بالواقعة لمباشرة التحقيقات.