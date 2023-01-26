«هزار تقيل» ينهي حياة الطفل مصطفى في حضن والدته بمنشأة ناصر

ارتمى الطفل «مصطفى»، في أحضان والدته وقت تجهيز الطعام، كان يهرب من ملاحقات شقيقه خلال وصلة هزار، لحظات مرعبة عاشتها الأسرة بعد سقوطه على الأرض غارقًا في دمائه، فالسكين الموجود في يد والدته، استقر في بطن الطفل، ولقي مصرعه داخل منزل أسرته في منشأة ناصر، بعد أن فشلت محاولات إسعافه من قبل الأطباء.

الهزار القاتل تسبب في وفاة طفل منشأة ناصر

«الهزار القاتل»، هو العنوان الأبرز لجريمة وفاة الطفل «مصطفى.م» 14 سنة، خلال وصلة هزار مع أشقائه بحسب رواية والدته أمام النيابة العامة، التي استمرت في التحقيق معها على مدار 3 ساعات متصلة، حيث قالت خلالها، إنها كانت موجودة في المطبخ لطهي الطعام، وأثناء تقشير البطاطس والسكين في يدها فوجئت بنجلها يرتمي في حضنها هربًا من أشقائه فاصطدم بها وأصيب بإصابة بالغة في بطعنه.

انهيار والدة طفل منشأة ناصر

ضرب الحزن، أعماق الأسرة وظهرت الأم، في حالة انهيار خلال وجودها أمام النيابة العامة، دموعها لم تتوقف خلال جلسة التحقيق معها، مساء أمس، وانتقلت النيابة إلى مكان الحادث وجرت معاينة لمكان الواقعة وسألت أشقاء المجني عليه، الذين أقروا أنهم كانوا في حالة هزار مع شقيقهم وقت اللعب والتدافع أسرع شقيقهم «مصطفى» وارتمى في حضن والدته فاصطدم بالسكين بشكل مفاجئ.

النيابة تنسب للأم تهمة القتل الخطأ

قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه، لبيان أسباب وفاته رسميًا وكلفت المباحث لإعداد تحرياتها في الحادث، وصرحت بدفن جثمانه، كما قررت حجز والدة الطفل المجني عليه، لمدة 24 ساعاة لحين ورود تحريات المباحث ونسبت إليها تهمة القتل الخطأ.

محامي يشرح عقوبة القتل الخطأ

يقول الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله، المحامي بالنقض، إن عقوبة القتل الخطأ تكون الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وفق نص المادة 238 من قانون العقوبات: «من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».