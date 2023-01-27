بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس

تقدم «الوطن»، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، بمناسبة عيد الشرطة.

موعد صلاة الجمعة

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 27 يناير 2023، في كافة المدن والمحافظات المختلفة وفق التوقيت المحلي لكل مدينة، من أجل أداء المسلمين للفروض الخمسة في مواعيدها بشكل يومي، خاصة يوم الجمعة الذي فضله الله على باقي أيام الأسبوع.

في السطور التالية، نعرض موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 27 يناير 2023.

موعد صلاة الجمعة في المحافظات

موعد صلاة الجمعة في أسوان 12:01 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في المنوفية الساعة 12:10 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ الساعة 11:53 ظهرًا.

وجاء موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح الساعة 12:24 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في المنيا الساعة 12:10 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في قنا الساعة 12.00 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الغربية الساعة 12:04.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 12:06 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية الساعة 12:05 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط الساعة 12:08.

موعد صلاة الجمعة في الشرقية الساعة 12:04 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في القاهرة

موعد صلاة الجمعة في القاهرة الساعة 12:08 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الجيزة الساعة 12:06 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في بني سويف الساعة 12:06 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في العلمين الساعة 12:15 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية الساعة 12:14 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في بنها الساعة 12:09 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية الساعة 12:05ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر 12:30 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ الساعة 12:10 ظهرًا.