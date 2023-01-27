شاب بدمياط يبتكر أدوات خاصة لصناعة الجبن الرومي في المنزل: بساعد الشباب

بأدوات بسيطة وطرق سهلة، ابتكر الدكتور الشاب محمد ذكي عيد، ابن قرية السوالم التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، والباحث بقسم تكنولوجيا الألبان بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، أدوات خاصة لصناعة الجبن لمساعدة شباب الخريجين، على تنفيذ مشروعاتهم متناهية الصغر وإقامة مشروعات منزلية بطاقه إنتاجية عالية تبدأ من 20 وحتى 25 كيلو لبن، كحد أقصى من خلال تصمم مكبسا هيدروليكيا يدويا، وآخر منزليا لتصنيع الجبن «الرومي» أو «التركي» كما يطلق عليها بمدن أخرى.

اختراع تصنيع الجبنة

وصمم «ذكي» بروازا متعدد الوحدات لتصنيع الجبنة الدمياطي يستوعب كميات أكثر تتراوح ما بين 20 وحتى 60 كيلو لبن، بتكلفة بسيطة للأدوات والتي تبدأ أسعارها من 500 وتصل إلى 1500جنيه، حسب الحجم المراد تنفيذه والكمية المستهدف إنتاجها من خلالها.

إتاحة الفرصة للشباب بتصوير الأدوات

«ابدأ مشروعك»، شعار أطلقه الدكتور محمد ذكي عيد، لمساعدة شباب محافظة دمياط، بهذه الأدوات للمشاركة في مجال منتجات الألبان لإتاحة الفرصة للشباب بتصوير الأدوات وتعلم طرق تنفيذها بأنفسم وكذلك تعلم طرق استخدامها بسهولة من خلال حصولهم على دورات تدريبية، وفقا له: «أجريت دراسات جدوى للمشروعات الصغيرة بالمحان لمساعدة الشباب على الوقوف على أرض صلبة عند البدء في مشروعاتهم لتمكينهم من تنفيذها بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، إذا استعانوا بأدوات المطبخ المتاحة لديهم وهذا يجعلهم يحققون أعلى استفادة من هامش الربح وتنمية مشروعهم تدريجيا».

مواجهة الصعوبات ومساعدة الشباب

التغلب على الصعوبات، كان أمرا يسيرا بحسب «ذكي»، خاصة عند توفير أدوات تصنيع الجينة الرومي، وهو ما جعله يبتكر أداة أو آلة كنموذج معين ليعطي النتيجة التي يتم الحصول عليها من المصانع الكبيرة بتكاليف باهظة، ولكن بتكلفة أقل بكثير، لمساعد الشباب فى بداية حياتهم العملية وتلبية طموحهم ومساعدة المرأة المعيلة وتحويلها إلى منتجة لمواجهة الصعوبات الحياتية: «حبيت أعلمهم إزاي يعتمدوا على أنفسهم، وخاصة الأسر الفقيرة فى القرى الريفية لتحسين وضعها الاقتصادي، ومن هنا راودتني فكرة المبادرة بتصميم وتنفيذ أدوات لإقامة مشروع إنتاج الجبنة».