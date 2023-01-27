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الأمن يضبط 5 أشخاص بحوزتهم «حشيش وآيس» في القاهرة

كتب:

محمد بركات
01:12 م | الجمعة 27 يناير 2023
الأجهزة الأمنية .. أرشيفية

الأجهزة الأمنية .. أرشيفية

تمكنت وزارة الداخلية بالتنسيق الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من، ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته كمية من مخدر الآيس وزنت كيلو جرام- كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى- عدد من الطلقات النارية- ميزان حساس- عدد 3 هواتف محمول.

1,800 كيلو جرام مخدر الحشيش 

ضبط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلو جرام- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى- هاتف محمول.

ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبحوزتهما (كميه من مخدرى "الحشيش، البودر"- فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- 2 سلاح أبيض- مبلغ مالى- هاتفى محمول- ميزان حساس- دراجة نارية، بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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