ضبط شخص بحوزته 13 كيلو من مخدر الحشيش في الإسماعيلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، حال قيادته سيارة نقل، بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية.

ضبط 13 كليو جرام حشيش

وعقب تفتيش السيارة تبين حيازته كمية من مخدر الحشيش تزن 13 كيلو جرام، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بما يقارب مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على رصد وتتبع العناصر الإجرامية وخاصةً حائزي ومروجي المواد المخدرة.