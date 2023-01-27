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ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 5 أسلحة وكمية من المخدرات في الجيزة

كتب:

محمد بركات
01:19 م | الجمعة 27 يناير 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط ( عدد 3 أشخاص " لإثنين منهم معلومات جنائية " - مقيمون بدائرة مركز شرطة كرداسة، حال إختبائهم بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الأهرام.

المضبوطات 

وبحوزتهم ( عدد 3 بنادق آلية - بندقية خرطوش - فرد محلى – عدد 4 خزينة آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كيلو جرام من مخدر الهيروين - 2 ميزان حساس- مبلغ مالى- عدد 6 هواتف محمولة- أدوات تصنيع، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (80,000 جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

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