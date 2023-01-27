فعاليات معرض الكتاب اليوم: لقاءات وندوات وعروض فنية بجناح الطفل

فتح معرض القاهرة الدولي للكتاب، أبوابه في العاشرة صباح اليوم، لاستقبال زواره من مصر وخارجها، وسط توافد أعداد كبيرة منذ الصباح الباكر.

ويقدم المعرض اليوم، العديد من الفعاليات الثقافية، والفنية، أبرزها «رباعيات صلاح جاهين»، والتي يشارك فيها الشاعر عبد الستار سليم، والكاتب محمد بغدادي، ومنير الوسيمي، وتديرها مي منصور، إلى جانب لقاء مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والاحتفاء بإصدار العدد رقم 150 من سلسلة رؤية.

أبرز فاعليات معرض الكتاب اليوم

وتشهد القاعة الدولية اليوم، في السادسة مساءً ضمن محور المشاركات الدولية ندوة بعنوان «الثقافة والإبداع في الدومينيكان»، وفي الصالون الثقافي، يتم الاحتفاء بالكاتب ياسر رزق ضمن محور كاتب ومشروع، وتقام ندوة «الكاتب الصحفي ياسر رزق.. الصحافة وتوثيق التاريخ»، فضلا عن الاحتفاء بمئوية ميلاد مفتي مصر الشيخ عبد اللطيف حمزة، بمشاركة شوقي علام مفتي الديار المصرية.

ويقدم جناح الطفل بالمعرض، مجموعة مختلفة من الأنشطة للأطفال، فضلا عن تقديم النشاط الفني للعديد من العروض والحفلات المختلفة، في ساحة المعرض.

معرض الكتاب 2023

وبلغ عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في اليوم الأول أمس 131250، زائرا، وتحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيف الشرف للدورة الحالية، والكاتب الكبير يحيى حقي شخصية المعرض، وتشارك في الدورة الحالية 1047 دارا للنشر.