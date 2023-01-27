ضبط 8 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة منزل في الفيوم

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إبشواى بمديرية أمن الفيوم من أحد الأشخاص يقيم بدائرة المركز، بأنه حال تواجده بمسكنه برفقة أسرته فوجئ بقيام 8 أشخاص مجهولين، أحدهم يرتدى ملابس أميرية، بالحضور لمسكنه بزعم تفتيشه بحثاً عن أسلحة نارية والتعدي عليه والاستيلاء على مبلغ مالي وكمية من المشغولات الذهبية من داخل المسكن وفروا هاربين مُستقلين سيارتين ملاكي.

ضبط 8 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديريات أمن القاهرة والجيزة والفيوم، واستخدام التقنيات الفنية الحديثة تم تحديد أماكنهم وباستهدافهم أمكن ضبطهم وتبين أنهم 8 أشخاص أحدهم شقيق زوجة المجني عليه، وثلاثة منهم لهم معلومات جنائية ويقيمون بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وعثر بحوزتهم على جزء من المبلغ المالي المستولى عليه والمشغولات الذهبية وملابس أميرية وطبنجة صوت وسيارتين ملاكي، وبمواجهتهم قرر شقيق زوجة المجني عليه، علمه باحتفاظ المجني عليه بمبلغ مالي بمحل سكنه، فاتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.