ضبط 3 أشخاص بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، جرى ضبط 3 أشخاص بتهمة مزاولة نشاط غير مشروع.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، مزاولة 3 أشخاص، نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم مبالغ مالية محلية وأجنبية، وبمواجهتهم اعترفوا بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.