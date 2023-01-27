 ضبط مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص والقائمين على إدارته في القاهرة 

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، جرى ضبط المنشآت الطبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، إدارة أحد الأشخاص مركز طبي لعلاج الإدمان كائن بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة بدون ترخيص، واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية، وذلك نظير مقابل مادي.

القبض على المتهمين داخل المركز

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة، تم استهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته وتبين أنهم 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، وأحدهم المدير المسؤول المشار إليه، كما تبين وجود 75 شخصًا بداخل المركز.

وبسؤال عدد منهم، أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق أهليتهم كرهًا عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقيدوهم بالحبال ويتعدون عليهم بالضرب، كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية المدرجة بجداول المخدرات ومجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية "ممنوع تداولها بدون استشارة طبية" – هاتف محمول خاص بأحد المتهمين - 3 سجلات دفاتر، لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء من متعاطي المواد المخدرة بالمركز – دفتر تحصيل نقدية - مجموعة من الحبال تستخدم في التكبيل).

ضبط العديد من المخالفات بالمكان

كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان، أبرزها «إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون استشارة طبية - عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية»، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء بدون استشارة طبية، وأن الحبال المضبوطة تُستخدم في تكبيل النزلاء، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.