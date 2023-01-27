16مليون مواطن يمكنهم شراء العيش دون بطاقة تموين وكارت البريد

كشفت مصادر مطلعة لـ «الوطن»، أن الاتفاقيات المنعقدة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة القومية للبريد ووزارة الاتصالات، بشأن تطبيق كارت العيش الجديد والذي سيتيح صرف العيش البلدي لجميع المواطنين من المخابز البلدية بسعر مدعم يقل أكثر من 30% عن سعر الرغيف في المخابز السياحية، انتهت إلى تمكن بعض المواطنين من شراء الخبز دون بطاقة التموين ودون شراء الكارت الجديد.

منظومة كارت العيش الجديد

ونوهت المصادر، إلى أن المواطنين الذين سيتمكنون من شراء العيش دون كارت العيش الجديد ودون بطاقة تموينية يبلغ عددهم 16 مليون مواطن ممن لديهم بالفعل حسابات في البريد ولديهم كروت لهذه الحسابات، سيتمكنون من خلال كروت حساباتهم من شراء العيش من ماكينة صرف الخبز في المخبز البلدي لحين إعلان وزارة التموين موعد بدء تطبيق المنظومة.

شراء العيش البلدي بدون بطاقة تموين

وأشارت المصادر إلى أن أي مواطن غير حامل لبطاقة التموين ولديه حساب في البريد يمكنه الشراء من خلال كارت حسابه البريدي للعيش البلدي من المخبز، موضحة أنه بالنسبة للمواطن الذي ليس لديه حساب في البريد المصري سيتمكن أيضا من شراء العيش البلدي دون الحاجة لفتح حساب في البريد من خلال شراء كارت مسبق الدفع والمتوفر حاليا في مكاتب البريد، ويمكن المواطن من إجراء أي عملية شرائية لأي سلعة من خلاله باعتباره كارت مشتريات وليس مخصص للخبز فقط، مع تمكنه من شراء الخبز حين إعلان وزارة التموين لبدء تطبيق المنظومة.

موعد تطبيق شراء العيش بالكارت الجديد

وتقترب وزارة التموين والتجارة الداخلية من إعلان موعد تطبيق شراء الخبز المدعم بالكارت الجديد للمواطنين غير حاملي البطاقات التموينية، بعد الانتهاء من تحديد سعر الرغيف والذي سيقل عن سعر الرغيف السياحي.