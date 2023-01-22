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التموين والبريد يتفقان على سعر كارت العيش الجديد.. «30 جنيها تدفع للمرة الأولى»

كتب:

وفاء الصعيدي
12:40 م | الأحد 22 يناير 2023
شراء الخبز البلدي

شراء الخبز البلدي

ذكرت مصادر مطلعة تفاصيل الاتفاق الذي تم بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وبين الهيئة القومية للبريد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول تحديد سعر كارت العيش الجديد والمقرر من خلاله إتاحة شراء العيش البلدي المدعم لأي مواطن لا يمتلك بطاقة تموينية، ليكون الكارت الذكي بديلا عن بطاقة الدعم التمويني لصرف الخبز من الأفران البلدية.

سعر كارت العيش الجديد

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن كارت العيش الجديد سيتاح شراؤه لأي مواطن من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، بسعر 30 جنيها تدفع للمرة الأولى فقط، موضحة: «سعر الكارت لا علاقة له بشراء العيش، إذ أن شراء العيش يرتبط بالمبلغ المالي المقرر شحن الكارت به، ووفقا لسعر الرغيف الذي ستعلنه وزارة التموين قريبا».

وذكرت المصادر أن أماكن شراء كارت العيش الجديد هي مكاتب البريد الموجودة على نطاق المحافظات، مشيرة إلى أن الكارت هو كارت مسبق الدفع يتيح للمواطن أيضا إجراء أي عملية شرائية لأي سلعة بنظام الخصم المباشر بخلاف العيش البلدي.

منظومة العيش الجديدة

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية منظومة العيش الجديدة، والذي سيتم فيها بيع العيش البلدي المدعم الذي تنتجه الوزارة لأصحاب بطاقات التموين، لأي مواطن لا يحمل البطاقة من المخابز البلدية، بنفس مواصفات الرغيف البلدي ولكن مع اختلاف سعر الرغيف والمقرر تحديده قريبا، والذي سيقل عن سعر الرغيف الحر المُباع في المخابز السياحية.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.