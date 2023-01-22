«س و ج» كل ما تريد معرفته عن كارت العيش الجديد.. سعره 30 جنيها

تقترب وزارة التموين والتجارة الداخلية، من إعلان تفاصيل كارت العيش الجديد، المقرر من خلاله توفير العيش البلدي المدعم لغير حاملي بطاقات التموين لصرف الخبز من المخابز البلدية التي تنتج العيش لأصحاب بطاقات التموين، ولكن بسعر يختلف عن سعر الرغيف المدعم.

كارت العيش الجديد

ويقدم «الوطن» في السطور التالية؛ أبرز الأسئلة التي تهم المواطن حول منظومة العيش الجديدة وموعد تطبيق كارت العيش الجديد، وسعر الرغيف خارج بطاقة التموين، وفقا للمعلن من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وكذلك المعلومات التي حصل عليها «الوطن» من مصادره.

ما سعر رغيف العيش في بطاقة التموين وكارت الخبز المدعم؟

سعر رغيف العيش في بطاقة التموين مستقر وثابت عند 5 قروش، أما في كارت شحن العيش سيكون بسعر التكلفة الإجمالية لإنتاج رغيف الخبز والمقرر إعلانه قريبا، ومن المؤكد أنه سيقل عن سعر الرغيف الحر الذي يُباع بالمخابز السياحية.

ما أماكن الحصول على كارت العيش المشحون لشراء الخبز البلدي دون بطاقة؟

وفقا وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن مكاتب البريد هي الجهة التي سيتم من خلالها توزيع كروت العيش على المواطنين.

ما سعر كارت العيش الجديد والرسوم المطلوبة للحصول عليه؟

مصادر مطلعة كشفت لـ«الوطن»، أن سعر كارت العيش الجديد هو 30 جنيها تدفع للمرة الأولى فقط وقت طلب الحصول على الكارت من مكاتب البريد.

ما الرصيد المتاح شحن الكارت به؟

كارت العيش الجديد هو كارت مسبق الدفع يتيح للمواطن إجراء أي عملية شرائية لأي سلعة بنظام الخصم المباشر بخلاف العيش البلدي، ومن هنا متاح شحن الكارت بأي مبلغ مالي وفقا لحاجة المواطنين.

متى يتم تطبيق منظومة العيش الجديدة؟

قالت وزارة التموين إن موعد تطبيق منظومة العيش الجديدة سيتم فور تحديد تكلفة إنتاج سعر الرغيف والجاري تحديها حاليا.

حصة صرف العيش على البطاقة والكارت المشحون

تصرف بطاقة التموين 5 أرغفة لكل مواطن مدرج على البطاقة، أما الكارت المشحون متاح من خلاله شراء الكمية التي يحتاجها المواطن بنظام الدفع المسبق بسعر الرغيف الحر؛ للتخفيف على الأسر التي تضررت مؤخرًا من ارتفاع سعر رغيف العيش الذي يباع في المخابز السياحية لغير حاملي بطاقة التموين.