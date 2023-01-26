مصرع طالب في حادث تصادم بـ حدائق أكتوبر

لقى طالب مصرعه فى حادث تصادم بطريق الفيوم، أثناء قيادته دراجته النارية اصطدمت به سيارة ملاكي، ما أدى إلى مصرعه في الحال، تم نقل الجثمان إلى مستشفى أكتوبر المركزي ، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة: بلاغ إلى أجهزة الأمن

كان اللواء أحمد خلف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من اللواء علاء فتحي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يُفيد فيه بمصرع طالب أثناء قيادته دراجته البخارية على طريق الفيوم بدائرة القسم ذاتها.

تفاصيل الإصابات: كسر في الجمجمة

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير قائد الدراجة النارية تفاجئ بوجود سيارة ملاكي يقودها طالب عمره 22 سنة أمامه اصطدم بالسيارة من الخلف، أدى إلى إصابة الطالب بكسر في الجمجمة، وتوفى فى الحال.

نقل الجثمان إلى المستشفى.. وتشريحها لمعرفة أسباب الوفاة

تم نقل الجثمان إلى مستشفى أكتوبر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.