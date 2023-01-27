حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

شنت رئاسة عدة مراكز بالشرقية، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في القرى التابعة لها، تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حزم لظاهرة البناء العشوائي وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين.

إزالة التعديات بالحسينية

وأسفرت الحملات عن إزالة سور بالطوب الدبش الأبيض بناحية منشية بشارة الحسينية، عبارة عن بناء بدون ترخيص على مساحة 100 متر، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة بناء مخالف في بلبيس

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان بحملة إزالة لبناء بالدبش الأبيض على مسطح 60 مترا بعزبة جلفينا 3 الكتيبة شرق التابعة للوحدة المحلية بكفر أيوب، وتمت الإزالة كليا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

حملات في أولاد صقر

وتضمنت الحملات قيام رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بحملة إزالة لتعدي بالبناء بالدبش الأبيض على مساحة 70 مترا بقرية الشلابوة التابعة للوحدة المحلية ببني حسن، وتمت الإزالة كليا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما أزالت رئاسة مدينة القرين حالة تعدي مخالف لمبنى بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 80 مترا بمنطقة الإسداوي بالقرين، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بإزالة وردم حفر قواعد داخل الحيز العمراني دون الحصول على ترخيص على مساحة 100 متر، كما تم إزالة لسور بالحديد والصاج بقرية الصانية على مساحة 2 قيراط بدون ترخيص.