إزالة 110 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الجيزة

شنت محافظة الجيزة حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود الحفاظ على الرقعة الزراعية، وعدم السماح بالتعدي على الأراضي.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتائج الحملات التي تم تنفيذها بمراكز أطفيح ومنشأة القناطر، والتي ساهمت في إزالة 110 حالات تعد على الأراضي الزراعية.

إزالة 98 تعديا على الأراضي الزراعية

وتابع محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة أطفيح في إزالة 98 حالة تعد وبناء مخالف على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، على مساحة 10 آلاف و950 مترا بقرى صول والحلف الشرقي والقبابات والبرمبل والصالحية.

رصد المخالفات من خلال وحدة المتغيرات المكانية

واطلع محافظ الجيزة على جهود مركز ومدينة منشأة القناطر في إزالة 12 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية تم رصدها من خلال وحده المتغيرات المكانية، وشملت 4 حالات على الأراضي الزراعية بقرية المنصورية على مساحه 350 مترا، وعدد 8 متغيرات مكانية بقرى بني سلامة والقطا والمنصورية وبهرمس وبرقاش، بمساحات تتراوح من 70 إلى 100مترا.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة المتابعة والمرور الدوري علي المواقع التي تم إزالة التعديات منها، لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً، والتعامل الفوري واتخاذ كل الاجراءات القانونية لعدم تكرارها.