تكريم «الوطن» في الاحتفال بمئوية مدرسة الخطوط العربية «خليل أغا»

كرّمت إدارة مدرسة الخطوط العربية «خليل أغا»، جريدة «الوطن» عن مبادرتها بنشر ملف عن مئوية مدرسة الخطوط العربية، التي تم تأسيسها عام 1922، وذلك خلال الإحتفال الذي أقيم في مقر المدرسة بمنطقة باب الشعرية بحضور عدد كبير من رواد الخط العربي وأسر الرعيل الأول المؤسس للمدرسة.

شهادة تقدير لمساعد رئيس التحرير

وأهدت إدراة المدرسة شهادة تكريم للكاتب الصحفي أحمد عاطف، مساعد رئيس تحرير الوطن، مدير قطاع الملفات والتحقيقات، تقديرا لدوره في الحفاظ على فن الخط العربي وإشرافه على ملف «الوطن» عن مئوية مدرسة الخطوط العربية «خليل أغا».

وقال د. ممدوح الكرماني، منسق احتفالية المئوية وخريج مدرسة الخطوط العربية، إن تكريم «الوطن» في مئوية مدرسة الخطوط العربية، تأكيد على أهمية الدور التنويري للصحافة والإعلام وتعريف الأجيال الجديدة بعظمة وتاريخ فن الخط العربي، ومختلف الفنون المرتبطة بالتراث والهوية.

وتابع بأنّ حفل المئوية شهد تكريم رواد فن الخط العربي منذ تأسيس المدرسة وحتي اليوم، حيث تم منح ميداليات تذكارية لأسر الرعيل الأول إلي جانب شهادات تقدير لمدرسي المدرسة ممن هم في الخدمة الآن.

واضاف «الكرماني»، لـ«الوطن»: «هدفنا جذب قطاع كبير من الشباب لتعلم فن الخط، وعودة المدرسة لسابق عهدها قبلة لفن الخط العربي ورمز من رموز القوة الناعمة المصرية والهوية الوطنية».

وكانت «الوطن» نشرت ملفا صحفيا بعنوان: المدرسة العربية للخط العربي..100 عام «إبداع وقوة ناعمة»، قبيل أيام من احتفال المئوية، أعدّه أحمد ماهر أبوالنصر، الصحفي بقطاع الملفات والتحقيقات، وتضمن حوارًا مع سعد غزال المشرف الفني للمدرسة والذي أكد أن للمدرسة دور كبير في الحفاظ علي الهوية العربية، كما رصد الملف آراء دارسي وخريجي المدرسة في الدراسة بها إلي جانب عرض قصص نجاحهم في الوصول لمستوى متميز من إجادة الخط العربي.