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«أوقاف القليوبية» تطلق مبادرة للتوعية بمخاطر «لعبة تشارلي»

كتب:

حسن صالح
01:04 م | الجمعة 23 ديسمبر 2022
جانب من الندوات التوعوية بمساجد القليوبية

جانب من الندوات التوعوية بمساجد القليوبية

وجه الدكتور صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إدارة أوقاف شبرا الخيمة بالتنسيق مع مجلس المدينة، برئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس المدينة ووحدة السكان وحقوق الإنسان بمجلس المدينة، وكافة الأجهزة المعنية لتقديم سلسلة من الدروس التوعوية بنطاق إدارتي أوقاف شرق وغرب، لتوعية الأطفال من مخاطر «لعبة تشارلي»، التي انتشرت في الآونة الأخيرة بين الشباب والأطفال كنوع من المرح والغموض.

برنامج تثقيفي للأطفال بالمساجد

وجرى تقديم برنامج تثقيفي للأطفال بالمساجد، بهدف نشر القيم والسلوكيات القويمة بين النشء واستعاده دور المسجد في التربية الصحيحة.

تحذير الأطفال من مخاطر تحدي تشارلي

وحذر الأئمة، الأطفال من مخاطر تلك اللعبة وغيرها من الألعاب الالكترونية، وتوضيح سلبياتها، وتوعيتهم بقيمة الوقت وحسن استغلال أوقات فراغهم بالأشياء النافعة، من تحصيل العلوم والأنشطة الرياضية المختلفة، واختيار الصحبة الصالحة

ووجه المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، بحسن استقبال الأطفال وتشجيعهم على حفظ القرآن ونشر منظومة القيم والأخلاق الإنسانية التي حثت عليها جميع الأديان.

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