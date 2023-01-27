7 معلومات عن شهادات الـ25% قبل وقف طرحها.. باق من الزمن 4 أيام

لم تعد هناك فرصة أمام أصحاب المدخرات الراغبين في شراء شهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 25% للعائد السنوي سوى 4 أيام فقط، بعدما أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر، وهما البنكان الحكوميان الأكبر، اعتزامهما وقف طرح الشهادات بنهاية الشهر الجاري.

الثلاثاء آخر موعد لطرح الشهادات

وحتى الآن يمكن لأصحاب المدخرات الراغبين شراء الشهادات حتى قبل يوم الثلاثاء المقبل، بعدما أعلن البنكان أن الموعد النهائي لاستمرار طرح تلك الشهادات سيكون نهاية الشهر الجاري، وبلغت حصيلة الشهادات المطروحة عبر البنكين نحو 400 مليار جنيه حتى قبل نهاية الأسبوع الماضي، منها نحو 260 مليار جنيه تقريبا لصالح البنك الأهلي المصري.

وطُرحت الشهادات في أول شهر يناير الجاري، بهدف جذب السيولة المحلية للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة والحد من الضغط على الأسعار محليا.

معلومات عن شهادات الـ25%

وترصد السطور التالية أبرز النقاط بشأن الشهادات وطرق شرائها قبل انتهاء موعد طرحها بأيام:

1- يمكن شراء الشهادة من بنك مصر أو البنك الأهلي المصري بعدة طرقن بشرط امتلاك حساب بنكي في أحد البنكين.

2- يجب ألا يقل الحد الأدنى لشراء الشهادات عن ألف جنيه مصري، ومضاعفاته.

3- مدة الشهادة لا تزيد عن عام واحد، ولا يمكن كسرها إلا بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء.

4- العائد على الشهادة يصل إلى 25% بالنسبة لسعر العائد السنوي الثابت، ويبلغ 22.5% عند صرفه شهريًا.

5- يمكن شراء الشهادات عبر الطريقة التقليدية بالذهاب مباشرة إلى فرع البنك وفتح حساب في حال عدم توافره والتقدم بطلب لشراء العدد المطلوب.

6- يتيح بنكا مصر والأهلي المصري شراء الشهادات عبر الوسائل الإلكترونية، إذ يمكن الشراء عبر التطبيق الإلكتروني للبنك، أو عن طريق الاتصال تليفونيا بالبنك.

7- تتيح الشهادات الجديدة إمكانية الاقتراض بنحو 90% من قيمتها بضمانها من خلال نفس البنك.