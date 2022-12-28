تعرف على عائد شهادات البنك الأهلي البلاتينية والخماسية
كتب:
وليد عبد السلام
02:14 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2022
شهادات الادخار
يوفر البنك الأهلي المصري، مجموعة من شهادات الادخار للمواطنين، تضمن لهم الحصول على عائد مجزي يصل إلى 17.25%.
وأصدر البنك المركزي المصري قراره الأخير، برفع أسعار الفائدة 3% لتصبح 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض، وترصد «الوطن»، مميزات شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري، والعائد عليها بمختلف أنواعها.
الشهادة البلاتينية 3 سنوات
- الحد الأدنى لشرائها 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- مدة الشهادة 3 سنوات.
- العائد الشهري 16%.
- العائد ربع سنوي 16.25
- العائد النصف سنوي 16.5%.
- العائد السنوي 17.25%.
- العائد ثابت طوال مدة الشهادة.
- بدء احتساب العائد من الشهر التالي من شهر الشراء.
- يمكن الاقتراض بضمانها.
- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير 3 سنوات
- الحد الأدنى لشرائها 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- مدة الشهادة 3 سنوات.
- العائد ربع سنوي 16.5%.
- العائد متغير مرتبط بسعر ايداع البنك المركزي المصري «Bid Corridor»، بزيادة 0.25%، يتم تطبيقه من يوم العمل التالي لتغيير سعر الايداع المطبق بالبنك المركزي المصري علي جميع العملاء القائمين والجدد.
- بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
- يتيح البنك للمواطنين الاقتراض بضمان الشهادة.
- يحق لصاحب الشهادة الحصول على بطاقات ائتمان بأنواعها.
- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.
الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري
- الحد الأدنى لشرائها 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- مدة الشهادة 5 سنوات.
- العائد ربع شهري 12.25%.
- العائد ثابت طوال مدة الشهادة.
- بدء احتساب العائد من الشهر التالي من شهر الشراء.
- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
- يحق لصاحب الشهادة الحصول على بطاقات ائتمان بأنواعها.
- لا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 أشهر اعتبارا من تاريخ سريانها.
- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الإسمية.