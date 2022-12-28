تعرف على عائد شهادات البنك الأهلي البلاتينية والخماسية

يوفر البنك الأهلي المصري، مجموعة من شهادات الادخار للمواطنين، تضمن لهم الحصول على عائد مجزي يصل إلى 17.25%.

وأصدر البنك المركزي المصري قراره الأخير، برفع أسعار الفائدة 3% لتصبح 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض، وترصد «الوطن»، مميزات شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري، والعائد عليها بمختلف أنواعها.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

- الحد الأدنى لشرائها 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- العائد الشهري 16%.

- العائد ربع سنوي 16.25

- العائد النصف سنوي 16.5%.

- العائد السنوي 17.25%.

- العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

- بدء احتساب العائد من الشهر التالي من شهر الشراء.

- يمكن الاقتراض بضمانها.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير 3 سنوات

- الحد الأدنى لشرائها 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- العائد ربع سنوي 16.5%.

- العائد متغير مرتبط بسعر ايداع البنك المركزي المصري «Bid Corridor»، بزيادة 0.25%، يتم تطبيقه من يوم العمل التالي لتغيير سعر الايداع المطبق بالبنك المركزي المصري علي جميع العملاء القائمين والجدد.

- بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يتيح البنك للمواطنين الاقتراض بضمان الشهادة.

- يحق لصاحب الشهادة الحصول على بطاقات ائتمان بأنواعها.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- الحد الأدنى لشرائها 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة 5 سنوات.

- العائد ربع شهري 12.25%.

- العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

- بدء احتساب العائد من الشهر التالي من شهر الشراء.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

- يحق لصاحب الشهادة الحصول على بطاقات ائتمان بأنواعها.

- لا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 أشهر اعتبارا من تاريخ سريانها.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الإسمية.