محافظة القاهرة: فتح منافذ جديدة لبيع السلع بأسعار مخفضة خلال الأيام المقبلة

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استعدادات فتح مزيد من المنافذ الثابتة الجديدة، لتوفير السلع بأسعار مخفضة، بالتنسيق مع مديرية التموين، وذلك في أحياء المنطقة الجنوبية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، ومنع احتكار التجار للمواد الغذائية.

تجهيز منفذ في حي التبين

وأكدت نائب محافظ القاهرة أنه يتم حاليًا تجهيز منفذ بنطاق حي التبين بمدخل شارع الوسط تقاطع شارع الكورنيش، ضمن معارض أهلا رمضان، لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة.

التركيز على الأحياء الأكثر احتياجا

وأشارت إلى استمرار فتح أكبر عدد من منافذ البيع لتشمل أحياء المنطقة برمتها وخاصة المناطق الأكثر احتياجا وذات الكثافة السكانية العالية لينضم إلى سلسلة المنافذ التي تم افتتاحها بالمنطقة ومنها منفذ شارع 9، ومنفذ الخزان بمدخل مدينة الأسمرات بالمقطم ومنفذ ميدان الحرية والعرب بالمعادي، ومنفذ المسجد العظيم بزهراء المعادي بنطاق حي البساتين وجاري الاستعداد لفتح منفذ بشارع العروبة بكورنيش المعصرة ومنفذ التبين وغيرهم.

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على توفير السلع الأساسية والمنتجات الإستراتيجية بأسعار تنافسية حرصا على مصلحة المواطنين.

التصدي للمخالفات والتعديات

في سياق منفصل، تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود أحياء المنطقة الجنوبية للتصدي لكافة المخالفات والتعديات ومنها جهود حي حلوان بقيادة اللواء حسام طوبار، حيث تم ايقاف أعمال مخالفة بمنطقة الملاءة بشارع مالك الملك من شارع ترعة الرشاح بحلوان، وهي عبارة عن قواعد الطابق الأرضي، كما تم ايقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة حلوان البلد بشارع وادي الملوك من كورنيش النيل، وهي عبارة عن صبه سقف الدور الثاني فوق الأرضي.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي المقطم برئاسة العميد أحمد أبو بكر رئيس حي المقطم، بتنفيذ إزالة للتعدى على الردود بالجانب الأيمن بالطابق الأرضي بمخالفة بالحي الأول وهو عبارة عن بناء هيكل خرسانة وحوائط بالطوب الأحمر حيث تم ازالة الاعمال في المهد.

وجرى أيضا إزالة مبان مخالفة بالحى الخامس شارع كلية الصيدلة، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة مواد البناء.