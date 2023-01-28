6 اشتراطات أساسية للحصول على ترخيص محل.. بينها طلب التصالح

تتلقى مراكز إصدار التراخيص بمحافظة القاهرة وغيرها من المحافظات، طلبات ترخيص المحلات التجارية والأنشطة التجارية وفق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وهناك اشتراطات وضوابط إجباريًا وأخرى اختيارية بشأن ترخيص المحلات، وهي كالتالي:

الشروط الأساسية لترخيص المحل

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من عقد الملكية أو الإيجار بعد الاطلاع على الأصل ويكون عقد الايجار سار وتوضيح نوع النشاط.

- رسم توضيحى لموقع المحل واسم المنطقة والشارع ورقم العقار الواقع به المحل

- صورة البطاقة الضريبية

- مستخرج رسمي من السجل التجاري

- ملء نموذج طلب الخدمة المطبوع من المنظومة بتوقيع المواطن أو وكيله.

الاشتراطات الاختيارية لترخيص المحال

- صورة التوكيل الرسمي والاطلاع على الأصل.

- صورة ترخيص البناء أو ما يفيد التقديم بطلب التصالح في مخالفات البناء.

- تقرير هندسي يؤكد السلامة الإنشائية للعقار، وذلك في حالة عدم وجود رخصة بناء أو العمل على تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.

- شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية يوضح تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناة من تطبيق أحكام قانون البناء.

-شهادة من مكتب الاعتماد ان وجدت تفيد باستيفاء الاشتراطات العامة والخاصة.

وقال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال، إنه جار حاليا إعداد دليل بشأن كل النقاط المتعلقة بقانون المحال واشتراطات الترخيص والرد على استفسارات مراكز التراخيص والمواطنين والإلمام بكل تفاصيل القانون حتى يتم منح ترخيص المحل لصاحب الشأن بكل وضوح دون أى عراقيل أو مشكلات .

وأضاف «الفيومي» في تصريحات لـ«الوطن» ان كل المحافظات تتلقى طلبات الترخيص وفق قانون المحال، ومدة الرخصة محددة وفق القانون، شريطة توافر الاشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على الترخيص.