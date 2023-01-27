تفاصيل مصرع عامل على يد طليقته ببني سويف.. تسلل لشقتها فجرا

شهدت قرية أبشنا التابعة لمركز بني سويف اليوم الجمعة، واقعة مصرع عامل بطعنات نافذة في البطن والصدر على يد طليقته، بعدما تسلل إلى منزلها وحاول التعدى عليها، ونقلت جثته إلى المشرحة، وتم ضبط السيدة للتحقيق معها.

تفاصيل مقتل عامل على يد طليقته في بني سويف

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة عامل وبها عدة طعنات داخل منزل بقرية أبشنا دائرة مركز بني سويف، وعقب الانتقال إلى محل الواقعة، تم التوجيه بنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي

واستقبلت مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي جثة هامدة لعامل يدعى «عبد المجيد.ق.ع»، في العقد الرابع من العمر، إثر تعرضه لـ 4 طعنات في البطن والصدر، وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه انفصل عن زوجته منذ عدة سنوات بعد قضية خلع، وتزوجت بآخر، إلا أنه المجني عليه وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم حاول التسلل إلى منزلها منتهزًا فرصة عدم وجود الزوج، قبل أن تباغته المتهمة بآلة حادة سكين ويلقي مصرعه في الحال.