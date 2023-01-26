فضائية «مي سات» تستعرض تقريرا عن تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب

استعرضت قناة «مي سات» القبطية، تقرير صحفي أذيع اليوم عبر شاشتها عن المعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، والمفتوح في الفترة من من 25 يناير حتى 6 فبراير 2023.

ووصف التقرير معرض الكتاب، بأنه من أكبر المعارض في الشرق الأوسط، ويزوره قرابة مليوني شخص سنويًا، وفي عام 2006، تم تصنيفه بثاني أكبر معرض في العالم بعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.

بدأ المعرض عام 1969، حيث كانت القاهرة تحتفل بمرور ألف عام على إنشائها، فقرر وزير الثقافة آنذاك ثروت عكاشة الاحتفال بالعيد ثقافيًا، فعهد إلى الكاتبة والباحثة سهير القلماوي بالإشراف على إقامة أول معرض للكتاب.

وافتتح رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي فعاليات معرض الكتاب في دورته الـ54 أمس، الذي يستمر حتى 6 فبراير المقبل، تحت شعار «على اسم مصر معا نقرأ.. نفكر.. نبدع».

وتحل دولة الأردن الشقيقة ضيف شرف، بينما شخصية العام لشاعر العامية المصري صلاح جاهين، ورائد أدب الطفل كامل كيلاني، كونه شخصية معرض الطفل.

ويشارك بالمعرض 1047 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا من 53 دولة، بينها دول تشارك للمرة الأولى، منها الارجنتين وكولومبيا ودومينكان.