«الصحة» تعلن خطة التأمين الطبي لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خطة التأمين الطبي، وخدماتها المقدمة لرواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير 2023، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

التأمين الطبي للفعاليات والأنشطة الكبرى التي تقام على أرض مصر

واشارت الوزارة في بيان إلى أن الخطة جاءت طبقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالتأمين الطبي للفعاليات والأنشطة الكبرى التي تقام على أرض مصر، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، والوفود المشاركة من ضيوف مصر الكرام، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة.

رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات الحكومية المحيطة بالمعرض

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن خطة التأمين الطبي تشمل تمركز 4 سيارات إسعاف للتأمين الطبي بمحيط المعرض وداخله، بينها سيارة ذاتية التعقيم لنقل أي حالة يشتبه في إصابتها بأي أمراض تنفسية معدية، طبقًا لخطة الإخلاء الطبي، والتنسيق مع المستشفيات لاستقبال الحالات والتعامل معها، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات الحكومية المحيطة بالمعرض.

توفير 3 عيادات متنقلة موزعة بممرات دخول المعرض

وأشار «عبدالغفار» إلى توفير 3 عيادات متنقلة موزعة بممرات دخول المعرض، تضم فرقاً طبية لتقديم الخدمات للزائرين من قياس ضغط الدم والسكري، ضمن «مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي»، مع تزويد العيادات بأدوية طوارئ ومسكنات ومستلزمات طبية ووقائية، بالإضافة إلى عيادة لتقديم خدمات الفم والأسنان، فضلاً عن نشر لافتات توعوية بأروقة المعرض، إلى جانب عرض مقاطع فيديو قصيرة، داخل قاعات المعرض، للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا والأمراض التنفسية.

نشر 35 فريقا للتواصل المجتمعي، لتقديم التوعية الصحية لرواد المعرض

وأضاف «عبدالغفار»، أن الخطة تشمل أيضًا نشر 35 فريقا للتواصل المجتمعي، لتقديم التوعية الصحية لرواد المعرض والمشاركين، وأهمها التوعية بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، ومتابعة الالتزام بارتداء الكمامة، ومنع التزاحم، كما يتم توزيع المستلزمات الوقائية من كمامات، ومطهرات، ومنشورات للتوعية بصحة الفم والأسنان، إضافة إلى هداية تذكارية تحمل شعار المبادرات الرئاسية «100 مليون صحة» على رواد المعرض.

وقال «عبدالغفار»، إنه تم توفير وحدة أشعة متنقلة لتقديم جميع فحوصات الأشعة المقطعية، وسيارة متنقلة لتقديم الخدمات الطبية للسيدات ضمن «مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة»، بالإضافة إلى توفير سيارة مجهزة لتشجيع زوار المعرض على التبرع بالدم، وذلك بالتعاون مع خدمات نقل الدم القومية التابعة للوزارة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن الأمانة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام بجناحين، الأول بقاعة رقم (1) C17 والثاني بقاعة (4) B35.

طبيب في كل جناح لتقديم الاستشارات النفسية المجانية

وأكدت «منن» تواجد طبيب في كل جناح، لتقديم الاستشارات النفسية المجانية، بالإضافة إلى تواجد 8 فرق لاستقبال الجمهور في الجناحين والإجابة عن تساؤلاتهم فيما يخص الصحة النفسية والتعريف بالخدمات التي تقدمها الأمانة، وذلك بهدف التوعية عن الصحة النفسية وعلاج الإدمان والخدمات المقدمة، إلى جانب الخط الساخن 16328، والمنصة الإلكترونية لتلقي الاستشارات والاستفسارات النفسية https://bit.ly/3R32iOa

وتابعت أن الأمانة توفر العديد من المطبوعات الخاصة بالصحة النفسية وعلاج الإدمان لتوزيعها على جمهور المعرض مجانًا، للتوعية بجميع الأمراض النفسية وعلاج الإدمان والتي من ضمنها «القلق، الاكتئاب، الوسواس القهري، الإدمان، الأطفال والمراهقين»، كما يتم عرض مقاطع توعوية مصورة للتعريف بالأمراض النفسية واضطرابات الأطفال والمراهقين والتدخين والإدمان داخل جناحي المعرض.