أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة بالسوق المصرية.. «اشتري المناسب»

يتابع كثيرون أسعار الحديد والأسمنت بشكل يومي، لتحديد شراء ما يحتاجون إليه من مواد تساعدهم في بناء المنازل التي يرغبون بها، لذا تعلن شعبة مواد البناء بشكل دوري عن أسعارهما في السوق المصرية.

وتحرص بوابة «الوطن» بشكل دائم على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، لذا توضح من خلال هذا التقرير أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة.

أسعار الحديد والأسمنت

تباينت أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية اليوم الجمعة، وجاءت كالتالي:

أسعار الأسمنت

- وصل سعر أسمنت حلوان اليوم الجمعة إلى نحو 1940 جنيها.

- فيما وصل سعر أسمنت السويدي اليوم الجمعة إلى نحو 1995 جنيها.

- كما سجل سعر الأسمنت الممتاز اليوم نحو 1900 جنيه.

- وجاء سعر الأسمنت الرمادي اليوم الجمعة ليسجل نحو 1987 جنيهًا.

- فيما وصل سعر الأسمنت العسكري بني سويف اليوم نحو 1700 جنيه.

- وبالنسبة لسعر أسمنت السويس اليوم الجمعة فوصل إلى نحو 1950 جنيهًا.

- كما جاء سعر أسمنت المسلح اليوم ليصل إلى نحو 1950 جنيها.

- وبلغ سعر أسمنت الممتاز اليوم الجمعة نحو 1965 جنيها.

- وصل سعر أسمنت المصريين اليوم الجمعة إلى نحو 1720 جنيها.

- وجاء سعر أسمنت أسيوط اليوم الجمعة ليسجل نحو 1750 جنيها.

- ووصل سعر أسمنت النصر اليوم الجمعة ليسجل نحو 1900 جنيه.

- فيما وصل سعر أسمنت النهضة اليوم نحو 1750 جنيها.

- وبالنسبة لسعر أسمنت وادي النيل فسجل اليوم الجمعة قيمة تتراوح بين 1840 جنيها و1850 جنيها.

- كما جاء سعر أسمنت المخصوص اليوم الجمعة ليسجل نحو 1860 جنيها.

- وبلغ سعر أسمنت أسوان اليوم نحو 1770 جنيها.

- وجاء سعر أسمنت العسكري ليسجل نحو 1840 جنيها.

- وبلغ سعر أسمنت سيناء اليوم الجمعة نحو 1840 جنيها.

- كما بلغ سعر أسمنت السويس اليوم نحو 1940 جنيها.

- وسجل سعر أسمنت المعلم اليوم نحو 1860 جنيها.

سعر طن الحديد اليوم للمستهلك

- جاء سعر طن حديد عز اليوم الجمعة ليسجل نحو 27765 جنيهًا.

- فيما سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الجمعة قيمة 27077 جنيهًا للطن.

- كما وصل سعر طن حديد المصريين اليوم ليسجل نحو 28800 جنيه للطن.