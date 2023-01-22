أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق

كشفت النشرة السعرية الصادرة عن شعبة البناء بالغرف التجارية، أسعار الحديد والأسمنت اليوم، حيث استقر سعر طن الحديد والأسمنت في الأسواق المحلية، نظرا لاستقرار الأسعار داخل الشركات المنتجة للحديد والأسمنت في مصر.

أسعار الحديد والاسمنت

تفاوت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الشركات المنتجة لها داخل الأسواق المصرية، بقيم متقاربة بين شركة وأخرى، حيث جاء سعر طن الحديد اليوم كما يلي.

بلغ سعر طن حديد عز 28450 جنيها، وبلغ حديد بشاي 28200 جنيه، وحديد العتال 27400 جنيه، وجاء سعر حديد المعادي 27150 جنيها، وحديد عطية عند 27150 جنيها، في حين بلغ سعر الحديد في شركتي المركبي والكومي قيمة 27200 جنيه، وبلغ 27100 جنيه في شركة حديد سرحان، و27350 جنيها في شركتي مصر ستيل والمصريين.

سعر طن الأسمنت اليوم

وفيما يتعلق بسعر طن أسمنت، سجل في شركة المسلح اليوم نحو 1945 جنيها، وفي شركة النصر 1900 جنيه للطن، وفي شركتي التعمير والمعلم اليوم 1875 جنيها، فيما بلغ سعر طن أسمنت في شركة المنيا 1910 جنيها، وشركة السويدي 1980 جنيهًا للطن، وبلغ سعره في وادي النيل 1870 جنيهًا، وبالنسبة لشركة حلوان بلغ سعر الطن 1940 جنيهًا، وسيناء 1875 جنيها، أما شركة السهم فبلغ سعر الطن 1880 جنيها، وفي بني سويف 1880 جنيه.