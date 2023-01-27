رئيس «التنسيق الحضاري» لـ رانيا هاشم: تغلبنا على التحديات أثناء تطوير الميادين

كشف المهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، عن بعض التحديات والمشكلات التي تواجههم أثناء تطوير ميدان جديد، مثلما حدث أثناء أعمال تطوير وسط البلد خاصة في منطقة تطوير القاهرة الخديوية، إضافة لواحة سيوة تحديدا أمام ميدان الساحة أمام قلعة شالي.

إزالة الإعلانات أعلى العمارات

وأضاف «أبوسعدة»، خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أنه جرت إزالة الإعلانات على المباني والعمارات السكنية التراثية في ميدان التحرير، كما جرت إعادة تنسيق المحال وتوحيد طريقة الإعلان.

وأشار إلى أنه في البداية كان هناك نوع من المقاومة لأن كل شخص كان يرى أنه فعل العمل الذي يرضيه، ولكن الفراغ العام يجب أن يخضع للتنظيم.

إعادة وجه الحضارة للمدينة

وتابع: «عندما تعاملنا مع منطقة وسط البلد كانت هناك رغبة في إعادة الوجه الحضاري لقلب المدينة، لذلك فإن هذا المشروع ليس فقط مشروع وزارة الثقافة متمثل في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ولكن أيضا وزارة الإسكان والتنمية المحلية».