بعد مرور 157 عاما على الإنشاء.. ميدان التحرير تحفة شاهدة على التاريخ

يعد ميدان التحرير بالقاهرة بعد مرور 157 عاما على إنشائه شاهدا على العديد من الأحداث التاريخية التي شهدتها البلاد من ثورة 19 حتى ثورة 23 يوليو ومؤخرا ثورتي يناير و30 يونيو، حظى الميدان بأعمال تطوير في الفترة الأخيرة بتوجيه من القيادة السياسية ليصبح المظهر حضاريا وجماليا بعدما شابه العديد من التشوهات خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت محافظة القاهرة في تقرير لها على إن ميدان التحرير شاهد على تاريخ القاهرة، ويعد أكبر ميادين العاصمة، وتم إنشاء ميدان التحرير على غرار ميدان الشانزلزيه. حيث كان الخديوى إسماعيل مغرما بالعاصمة الفرنسية وقرر تخطيط القاهرة على غرار باريس.

تطوير ميدان التحرير

وأكدت محافظة القاهرة على اتخاذ عدة إجراءات من قبل الجهات المختصة لرفع كفاءة وتطوير ميدان التحرير خاصة بعد توجيهات الدولة بتطوير ميدان التحرير للارتقاء بالقاهرة التاريخية وجعلها مزارا سياحيا على أعلى مستوى واستعادة رونقها وبريقها في ظل أعمال التطوير التي تشهدها القاهرة خلال الأعوام الأخيرة، ومن الإجراءات التي تم اتخاذها.

- الحفاظ على نظافة وتجميل ميدان التحرير بصفة مستمرة.

- نقل 4 تماثيل أبو الهول ذات رأس الكبش من معبد الكرنك بالأقصر إلى ميدان التحرير بالقاهرة لتزين ميدان التحرير حول المسلة التي تم نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية.

- تم تطوير واجهات المباني بالاستعانة بالصور والوثائق القديمة لإعادة المنطقة لما كانت عليه في بادئ الأمر.

- زراعة النخيل وأشجار الزيتون في المنطقة المحيطة بالميدان.

إزالة لافتات على واجهات العقارات

- إزالة لافتات التي تحجب واجهات العقارات والطراز العمراني المتميز.

- يضم الميدان نافورة كبرى وأعمال مائية.

- قامت شركة الصوت والضوء بتنفيذ مشروع إنارة ميدان التحرير بتوريد وتركيب وحدات الإضاءة الخارجية الخاصة بالمتحف المصري بالتحرير.

- تطوير الحديقة الخاصة بميدان التحرير ومجمع التحرير وجامع عمر مكرم ووحدات الإضاءة الخاصة بالميدان والمسلة.

- تركيب وحدات إضاءة جمالية لواجهات العقارات المطلة على ميدان التحرير.