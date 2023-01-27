طبيب أسنان يشارك بـ«هيردر.. فيلسوف الرومانسية» بمعرض الكتاب: تعمق في الإسلام

لم يكتف الدكتور نادر عمر، بعمله كطبيب أسنان، بل حصل على دبلوم الفلسفة العربية والغربية من كلية الآداب جامعة القاهرة، ويحضر ماجستير في الفلسفة من كلية دار العلوم بالجامعة ذاتها، وقرر دخول مجال الآدب الفلسفي، وشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بعمل جديد بعنوان: «هيردر.. فيلسوف الرومانسية».

تعمق «هيردر» في الحضارة الإسلامية

يشارك «نادر» شارك في معرض الكتاب هذا العام، بمؤلف عن الفيلسوف الرومانسي يوهان هيردر، وتأثره بالحضارة العربية والإسلامية، وقسم كتابه إلى 5 أبواب، كل باب يحتوى على 3 فصول، بحسب حديثه لـ«الوطن»: «الباب الأول عن هيردر وحياته، والباب الثاني عن فلسفة هيردر وبرنامجه، والثالت عن فلسفته في الأخلاق، والرابع عن فلسفته في السياسة، والباب الخامس والأهم عن هيردر والحضارة العربية وتاريخ الحضارة والإسلام والقرآن».

اهتم طبيب الأسنان، بالكتابة عن «هيردر»، بسبب تعدد مجالاته الفلسفية في الأخلاق والتاريخ والسياسة، واندماجه في الحضارة الإسلامية: «كان متمعق في الحضارة الإسلامية، وكان له فيها آراء كبيرة في التاريخ الإسلامي، واللغة والنحو والبلاغة والأدب، وله آراء كبيرة في الإسلام».

إعداد «هيردر.. فيلسوف الرومانسية» استغرق أكثر من عام

أعد «نادر» كتابه في مدة تجاوزت العام، وواجهته بعد الصعوبات في البحث عن المصادر الصحيحة والمهمة، التي تتحدث عن الفيسلوف الرومانسي: «هيردر كان فيسلوف المدرسة الرومانتيكية الألمانية، الرغم أنه أحد رواد الفلسفة الرومانسية، إلا أنه عمل فلسفة خاصة بيه، من خلال التاريخ والسياسة والأخلاق».

وكان قد شارك الدكتور نادر عمر في معرض القاهرة الدولي للكتاب العام الماضي، بأول أعماله الأدبية، وهو كتاب «ثلاثية النص والواقع والعقل في علم الكلام».