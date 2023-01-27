ضبط 180 قطعة سلاح ناري بحوزة 146 متهمًا في حملات أمنية موسعة

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

أبرز نتائج جهود وزارة الداخلية

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية تم ضبط 180 قطعة سلاح ناري بحوزة 146 متهمًا في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 81264 حكما قضائيا متنوعا.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 425 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 467 متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش تزن 124 كيلو جرام، و71 كيلو من مخدر البانجو و20 كيلو من مخدر الهيروين و14 كيلو من مخدر الهيدرو و10 كيلو من مخدر الإستروكس و7 كيلو من مخدر الشابو و3340 قرص مخدر.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط 33 متهمًا وفي مجال أعمال البلطجة تم ضبط 16 متهمًا، وفي مجال الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 330 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال المخالفات المرورية تم ضبط 25897 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم فحص 50 سائقًا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 حالات.