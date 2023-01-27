ضبط متهمين بسرقة 26 طن حديد من موقع تحت الإنشاء بالتجمع الخامس

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات عدد من وقائع السرقات بينها سرقة كمية من حديد التسليح بلغت 26 طنا من موقع تحت الإنشاء تابع لشركة مقاولات بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس يعمل به أحد المتهمين استعان بثلاثة من أصدقائه لتنفيذ السرقة وأقروا بتصريفهم الحديد المستولى عليه بالبيع لدى عميلهم صاحب مخزن مقيم بمحافظة الجيزة، مقابل مبلغ 650 ألف جنيه.

وتم بإرشادهم ضبط مبالغ مالية من متحصلات بيع المسروقات، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية، كما أرشدوا عن عميلهم المشار إليه وتم استهدافه وضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه، وعثر بداخله على الحديد المستولى عليه.

ضبط متهم بسرقة مسكن في الأزبكية

كما تم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا وبحوزته حقيبة بداخلها عملات أجنبية ومحلية و3 هواتف محمولة ودفتر شيكات صادر من أحد البنوك وجواز سفر باسم إحدى السيدات، وبمواجهته اعترف بسرقة الحقيبة بمحتوياتها من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بأسلوب كسر الباب، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات بكافة أشكالها.