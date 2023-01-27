مراسل «إكسترا نيوز»: إقبال كبير من الزائرين في ثاني أيام معرض الكتاب

كشف محمد أبوعيطة، مراسل قناة «إكسترا نيوز» في معرض الكتاب، تفاصيل ثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، وقال إن اليوم شهد إقبالا كثيفا من المواطنين، مشيرا إلى أن الإذاعات الداخلية أعلنت أنه حان وقت الإغلاق.

القاعات بها آلاف الزائرين حتى الآن

وأضاف «أبوعيطة»، خلال لقاء على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنه خلال تلك اللحظات لاتزال القاعات بالداخل بها المئات وربما الآلاف من الزوار الذي يستمرون في شراء الكتب والاستمتاع بكل العروض والفعاليات بالداخل، حتى دقائق المعرض الأخيرة.

وأشار إلى أن اليوم الأول لمعرض الكتاب سجل أكثر من 130 ألف زائر على مدار الساعة، ومن المتوقع استمرار حالة الإقبال على المعرض بشكل كبير حتى مساء غد السبت، خاصة أنها العطلة الأسبوعية الأولى.

1000 ناشر هذا العام

ولفت إلى أن عدد الناشرين في معرض الكتاب هذا العام أكثر من 1000 ناشر قادمين من أكثر من 50 دولة حول العالم، إضافة للناشرين المحليين الذين لديهم العديد من المؤلفات والكتب والموسوعات العلمية والتثقيفية.