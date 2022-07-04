انطلاق الصالون الثقافي بحزب الوفد احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو

انطلق منذ قليل الصالون الثقافي لحزب الوفد، الذي ينظمه معهد الدراسات السياسية بالحزب؛ احتفالًا بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، تحت عنوان رؤى نحو الجمهورية الجديدة، تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب.

ويستضيف صالون حزب الوفد عددا كبيرا من السياسيين والمتخصصين والخبراء؛ منهم المفكر السياسي الكبير الدكتور مصطفى الفقي، ووزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، والدكتور هاني سري الدين نائب رئيس الوفد، ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد الشحات مدير مركز شاف للدراسات المستقبلية والكاتب الصحفي عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمشاركة الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، ويدير النقاش الكاتب الصحفي شريف عارف المستشار الإعلامي لحزب الوفد.

الاحتفال بذكرى 30 يونيو

وأكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن احتفال الحزب بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، يأتي انطلاقا من دوره كأقدم وأعرق الأحزاب السياسية في مصر والمنطقة، ودعما للذاكرة الوطنية المصرية، وخاصة في إلقاء الضوء على الدور الكبير للشعب المصري العظيم وإنجازه في هذه الثورة وما قدمه حزب الوفد وأبنائه خلال أحداثها.

وقال اللواء جمال مختار مدير معهد الدراسات السياسية بحزب الوفد، إن الصالون يمثل انطلاقة للعمل الثقافي داخل المعهد، الذي يسهم في قضية الوعي ويؤكد أهمية الاحتفال بالمناسبات الوطنية الكبرى.

اجتماعات لجنة الحوار الوطني بحزب الوفد

وأضاف أن المعهد أشرف خلال الأسابيع القليلة الماضية على اجتماعات لجنة الحوار الوطني بحزب الوفد، وقدم رؤيته ضمن أعمال اللجنة حتى الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية لورقة العمل التي قدمها الحزب إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب.