محمد إبراهيم يسري: أبويا رفض إني أمثل.. ومكالمة أمير كرارة فرقت معايا

قال الفنان محمد يسري، إن والده الفنان الراحل إبراهيم يسري رفض دخوله مجال التمثيل نظرا لصعوبته وعدم وضوح مستقبله كمهنة مقارنة بباقي المهن الأخرى، متابعا: «المهن المعتمدة على الفنون ملهاش شكل واضح، ممكن تشتغل سنة زي الفل كل يوم، وبعديها ممكن تقعد في البيت 5 سنين».

مش كل دور هيجيلي هحبه بنفس الدرجة

وأضاف محمد يسري، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن مهنة الفن ليس لها ثبات وبالتالي لا يعرف الممثل أجره الذي سيتحصل عليه مستقبلا أو موعد الحصول عليه، متابعا: «التمثيل شغلانة، ومش كل دور هيجيلي هحبه بنفس الدرجة، وفيه فترة لازم أقبل عشان الدنيا تمشي».

وأشار إلى أنه لا يوجد شخص يعرفه ويعمل في مهنة التمثيل إلا ودخل في فترة اكتئاب أو ترك هذه المهنة، متابعا: «هناك فرق شاسع بين أن تكون مدركا لشيئ أو فاهم شيء وما بين إنك تعيش الحاجة، مهنة التمثيل متعبة نفسيا قبل أي شيء».

كما تحدث الفنان محمد يسري عن فترة مرضه، قائلا: «خلال مرضي كان في ناس كثيرة بتطمن عليا، ولكني اتفاجئت بمكالمة النجم أمير كرارة».

مكالمة أمير كرارة فرقت معايا

وتابع: «المكالمة فرقت معايا جدا، متقابلتش ولا مرة مع أمير أو حتى اشتغلت معاه ولكن مكالمته فرقت معايا أوي، وفترة مرضي ساعدتني في إعادة ترتيب أموري، وفيه ناس وقعت من حساباتي خلالها، ولكن ربنا عوضني عنهم».

وواصل: «محمد الشرنوبي مسابنيش خلال فترة مرضي وهو قريب للغاية مني، محمد كان مسافر وأول ما عرف تعبي رجع وكان معايا».